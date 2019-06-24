Стали известны подробности ДТП с казахстанцами в Узбекистане

Причины аварии еще пока не разглашаются.

Официальный представитель Министерства иностранных дел Казахстана Айбек Смадияров рассказал подробности ДТП в Узбекистане, в котором пострадали граждане Казахстана, передает Zakon.kz.

- В ночь с субботы на воскресенье в Сырдаринской области Республики Узбекистан произошло ДТП - легковой автомобиль столкнулся с грузовиком Камаз, в результате шесть граждан Казахстана пострадали, из них один погиб на месте происшествия. В настоящее время наши дипломаты находятся на месте происшествия, оказывают всю необходимую помощь. Посол взял на личный контроль данный вопрос, - отметил министр.

По его словам, тело погибшей гражданки уже доставлено в Алматы в сопровождении узбекистанской и казахстанской полиции.

- Один ребенок 2008 года находится в стабильно тяжелом состоянии в больнице города Джизак, остальные наши четверо граждан сейчас находятся в Ташкенте и готовятся к транспортировке в Шымкент. Скорая медицинская помощь из Шымкента уже приехала, - уточнил Смадияров.

Министр уточнил, что это была легковая машина Chevrolet Cobalt, там было трое детей 2008,2010 и 2013 года рождения.

- Причины аварии еще пока не разглашаются, узбекская полиция проводит расследование. В тот же день были направлены лучшие специалисты для оказания необходимой помощи. Наше министерство здравоохранения в тот же день напрямую связалось с министерством здравоохранения Узбекистана и медики двух стран оказывают всю необходимую помощь. Пострадавшие ехали в гости к родственникам, ДТП произошло ночью, где-то в пол четвертого утра, - заключил министр.

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