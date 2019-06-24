Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Ситуация в Арыси взята под контроль акимом области

На данный момент создан специальный штаб.

Фото : пресс-служба24 июня 2019, 13:32

Аким Туркестанской области Умирзак Шукеев прибыл в Арысь, где произошел взрыв в складском помещении с последующим возгоранием на территории воинской части №44856, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акима Туркестанской области.

На данный момент создан специальный штаб, а представители правоохранительных органов и военные находятся в зоне ЧС. Всех жителей эвакуируют.

По трем направлениям организованы лагеря:

1. Поворот Акдала;

2. 41 разъезд;

3. Водозабор.

По данным трем направлениям будут курсировать военные машины, двухмостовые камазы, специальный отряд. На месте прибытия жителей встретят акимы районов, распределят их по лагерям размещения.

Все социальные объекты (дети, больницы) будут эвакуировать сотрудники полиции.

Отметим, что опасности от водохранилища Боген нет, ситуацию взяли под контроль соответствующие специалисты.

Также сообщаем, что в Отырарском и Ордабасинском районе развернуты дополнительные госпитали на 100 мест, работают 30 карет скорой медицинской помощи.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты