Ситуация в Арыси взята под контроль акимом области

На данный момент создан специальный штаб.

Аким Туркестанской области Умирзак Шукеев прибыл в Арысь, где произошел взрыв в складском помещении с последующим возгоранием на территории воинской части №44856, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акима Туркестанской области.

На данный момент создан специальный штаб, а представители правоохранительных органов и военные находятся в зоне ЧС. Всех жителей эвакуируют.

По трем направлениям организованы лагеря:

1. Поворот Акдала;

2. 41 разъезд;

3. Водозабор.

По данным трем направлениям будут курсировать военные машины, двухмостовые камазы, специальный отряд. На месте прибытия жителей встретят акимы районов, распределят их по лагерям размещения.

Все социальные объекты (дети, больницы) будут эвакуировать сотрудники полиции.

Отметим, что опасности от водохранилища Боген нет, ситуацию взяли под контроль соответствующие специалисты.

Также сообщаем, что в Отырарском и Ордабасинском районе развернуты дополнительные госпитали на 100 мест, работают 30 карет скорой медицинской помощи.

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