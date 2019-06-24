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Стало известно о задержке поездов на участке "Шымкент – Арысь –Тимур"

Всю информацию можно уточнять по телефону Единой справочной службы 105.

Фото : Украинские новости24 июня 2019, 13:38

В связи с происшествием в город Арысь Туркестанской области АО "Пассажирские перевозки" сообщает о задержке движения пассажирских поездов на участке "Шымкент – Арысь –Тимур", передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу АО "Пассажирские перевозки".

В настоящее время всеми структурными подразделениями АО "НК "КТЖ" принимаются все необходимые меры по обеспечению безопасности движения пассажирских поездов. Информация о задержке поездов распространяется посредством громкоговорителей и справочных вокзалов, через которые проходят составы.

Всю информацию по пассажирским поездам можно уточнять по телефону Единой справочной службы 105.

Информация по задержке пассажирских поездов будет обновляться по мере поступления сведений и Национальный перевозчик просит отнестись с пониманием к сложившейся ситуации.


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