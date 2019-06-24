Шукеев обратился к жителям Арыси: Смертельной опасности нет
Просьба не сеять панику, а лучше нам помочь.
Фото : Скриншот видео24 июня 2019, 13:56
Аким Туркестанской области Умирзак Шукеев обратился к жителям города Арыси с просьбой не нагнетать обстановку, передает Zakon.kz.
- Уважаемые граждане! Я сейчас говорю из штаба. Мы видим, что в социальных сетях распространяются видео с пострадавшими. Они пытаются смаковать. Я прошу убедительно - если вы снимаете, то напишите адрес, где это происходит. В области организовано два больших госпиталя в Ордабасинском и Отырарском районах. Все кареты скорой помощи мобилизованы здесь, мы по этому адресу будем выезжать и подбирать людей. Это, видимо, попадание осколков, горячих гильз и по утверждению военных - там нет такого, чтобы это была какая-то смертельная опасность. Поэтому просьба не сеять панику, а лучше нам помочь, - отметил Шукеев.
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