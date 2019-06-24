Триатлонисты из Алматы – первые на чемпионате Казахстана

Несмотря на удушающую жару (температура воздуха была +32°С, а температура воды держала отметку +23°С) вся гонка прошла в стремительном темпе.

В Актобе прошел чемпионат Казахстана по триатлону, на котором лучшие результаты показали алматинские атлеты. Спортсмены южной столицы забрали все призовые места в гонке "Стандарт" среди мужчин и заняли 1-е и 2-е место в дистанции "Суперспринт" среди женщин, передает Zakon.kz.

Несмотря на удушающую жару (температура воздуха была +32°С, а температура воды держала отметку +23°С) вся гонка прошла в стремительном темпе. Первыми на старт вышли атлеты категории Elite-мужчины, которые состязались на дистанции "Стандарт" (1500 м плавание, 40 км велогонка, 10 км бег). Далее был дан старт атлетам категорий Elite и U17, выступивших на дистанции "Суперспринт" (300 м плавание, 8 км велогонка и 2 км бег).

Первым среди мужчин финишировал Антон Витолин (Алматы) со временем 1 час 59 минут 50 секунд. Всего секунду (!) уступил ему его земляк Ануар Ануар Турубаев – 1 час 59 минут 51 секунда. Третьим пересек финишную черту еще один алматинцец - Владимир Толикин (2 часа 10 минут 31 секунда).

Отметим, что первые два спортсмена прошли дистанцию менее чем за два часа, что в таких погодных условиях является великолепным результатом.

В женском старте "Суперспринт" также не было равных девушкам из Южной столицы. Победительницей стала Юлия Озерова (30 минут 19 секунд), второй пришла Айгерим Нургали (32 минуты 18 секунд), третье место – у Яны Морозовой (Костанайская область) – 33 минуты 52 секунд.

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