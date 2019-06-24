В Испании произошла стрельба у мечети
Никто не пострадал.
Фото : vesti.ru24 июня 2019, 14:50
В испанском автономном городе Сеута (анклав на севере Африки, граница с Марокко) неизвестный на мотоцикле произвел несколько выстрелов в сторону мечети, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Efe.
По иной информации, нападавших было двое. Всего было произведены четыре выстрела, никто не пострадал, но в мечети началась паника.
Нападавший (или нападавшие) скрылись.
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