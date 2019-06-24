БРК расширяет границы международного сотрудничества

Казахстанский рынок привлекателен для польских инвесторов.

Усиление государственной политики по привлечению инвестиций находит отклик не только в деятельности бизнес кругов, но и в банковской сфере.

Представители Банка Развития Казахстана (БРК, "дочка" холдинга "Байтерек") - управляющий директор Адиль Исмагамбетов и главный менеджер Департамента фондирования и работы с инвесторами Адина Берікқызы обсудили пути активизации тесного сотрудничества с польскими коллегами – национальным банком развития Польши Bank Gospodarstwa Krajowego. Стороны провели семинар для польских инвесторов и предпринимателей в Варшаве, где рассматривались возможности финансирования совместных проектов. Теперь, опираясь на положительный опыт, подобное мероприятие планируется провести и в Нур-Султане для казахстанского бизнеса.

По словам управляющего директора БРК Адиля Исмагамбетова, потенциал совместной работы огромен. Казахстанский рынок привлекателен для польских инвесторов, доказательством этому служит большое количество участников семинара – на встречу с представителями БРК пришли более 60 бизнесменов, а также представители Министерства предпринимательства и технологий Польши, Польского агентства по инвестициям и развитию, Корпорации по страхованию экспортных кредитов "KUKE" (аналог АО "ЭСК "KazakhExport"). Участники встречи ознакомились с деятельностью Банка Развития Казахстана и инструментами финансирования, а также провели отдельные встречи в формате B2B.

- Считаем, что встреча прошла максимально эффективно. Мы проинформировали заинтересованные польские деловые круги об условиях использования финансового пакета в размере 300 млн евро, который мы подписали с Bank Gospodarstwa Krajowego в 2016 году, а также ряда других инвестиционных возможностей. Более того, при поддержке Посольства Республики Казахстан в Польше нам удалось проработать пути усиления дальнейшего взаимного сотрудничества с польскими коллегами, - подчеркнул г-н Исмагамбетов.

Напомним, Казахстан и Польшу вот уже не первое десятилетие связывают политические, исторические, культурно-гуманитарные и торгово-экономические отношения. К примеру, в прошлом году товарооборот между двумя странами составил около 1,2 миллиарда долларов США. На Казахстан приходится примерно 80 процентов польского товарооборота со странами Центральной Азии. Более того, в нашей республике работает более 200 предприятий с участием польского капитала, прямые инвестиции которых превысили 230 миллионов долларов.

Тем не менее, несмотря на такое тесное сотрудничество, на данный момент все еще сохраняется нереализованный потенциал. В частности, речь идет об агропромышленном комплексе, машиностроении, военно-промышленном комплексе, как о приоритетных направлениях экономического взаимодействия.

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