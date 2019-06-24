Еще 120 полицейских направили в Арысь
В Сети появилось видео с заброшенной АЗС, где орудуют мародеры.
Фото : МВД РК24 июня 2019, 15:50
Дополнительные полицейские силы будут следить за порядком в практически опустевшем городе Арысь, передает Zakon.kz.
- Для поддержания правопорядка в городе Арысь дополнительно направлено 120 полицейских, - сообщил советник акима Туркестанской области Сакен Калкаманов.
Между тем в Сети появилось видео с заброшенной АЗС, где орудуют мародеры.
Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
#Арысь мародёры Сотрудники покинули заправку. Ненормативная лексика ????????
Всего к месту чрезвычайной ситуации от подразделений МВД РК было привлечено 463 человека личного состава и 53 единицы техники, в том числе 193 сотрудника и 23 единицы техники органов гражданской защиты, а также 270 сотрудников и 30 единиц техники подразделений полиции.
Все новости по теме читайте здесь.
Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
4974682-8d936b570c1dd410fd191194c2235b85
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...