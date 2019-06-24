Еще 120 полицейских направили в Арысь

В Сети появилось видео с заброшенной АЗС, где орудуют мародеры.

Дополнительные полицейские силы будут следить за порядком в практически опустевшем городе Арысь, передает Zakon.kz.

- Для поддержания правопорядка в городе Арысь дополнительно направлено 120 полицейских, - сообщил советник акима Туркестанской области Сакен Калкаманов.

Между тем в Сети появилось видео с заброшенной АЗС, где орудуют мародеры.

Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика.

Посмотреть эту публикацию в Instagram #Арысь мародёры Сотрудники покинули заправку. Ненормативная лексика ???????? Публикация от TANIRBERGEN (@tanirbergen) 24 Июн 2019 в 1:37 PDT

Всего к месту чрезвычайной ситуации от подразделений МВД РК было привлечено 463 человека личного состава и 53 единицы техники, в том числе 193 сотрудника и 23 единицы техники органов гражданской защиты, а также 270 сотрудников и 30 единиц техники подразделений полиции.

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