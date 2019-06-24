"Монетный дождь" в военном институте Алматы

В южном мегаполисе состоялся тринадцатый выпуск курсантов ВИИРЭиС.

13-ый торжественный выпуск курсантов Военно-инженерного института радиоэлектроники и связи с присвоением первого офицерского звания "лейтенант" состоялся в парке имени 28 гвардейцев-панфиловцев Алматы, сообщает Zakon.kz.

В этом году выпустились 135 курсантов по 8 специальностям, из них 32 получили диплом с отличием и три выпускника – нагрудный знак "Әскери оқу орнын үздік бітіргені үшін".

В мероприятии приняли участие руководство Министерства обороны РК, ветераны Вооруженных Сил РК, представители акимата, а также родители выпускников.

Новоиспеченные офицеры прошли торжественным маршем, возложили венки к Вечному огню, показали строевые приемы с оружием, а затем прощались с Боевым Знаменем института. Изюминкой мероприятия был прощальный вальс, после чего каждый курсант отпустил в небо белого голубя.

- Вы удостоились высокой чести получить офицерские погоны, дипломы и нагрудные знаки об окончании института, - сказал начальник ВИИРЭиС генерал-майор Аскар Мустабеков. – Мы на вас возлагаем большие надежды, вы выбрали настоящую мужскую профессию – защитника Отечества, и мы верим, что вы по жизни достойно будете нести почетное звание "офицер казахстанской армии".

В этот день монеты падали с неба в прямом смысле этого слова. По традиции после прохождения маршем перед командованием курсанты бросали в воздух монеты на удачу, которые заранее копили для этого дня. "Монетный дождь" символизирует блестящую карьеру молодых офицеров.

Молодой лейтенант, медалист Алмаз Амантайулы отметил, что является третьим поколением династии военнослужащих, и это способствовало ему быть лучшим в учебе и на службе.

- За эти 5 лет я научился по-настоящему учиться и ценить свою службу. Вместе с погонами на наши плечи легли ответственность и обязанность не только за себя и родных, а за всю страну. Мы оправдаем оказанное нам доверие нашего народа и Президента – Главнокомандующего Вооруженными Силами РК, - сказал выпускник.

Военно-инженерный институт радиоэлектроники и связи МО РК является первым и единственным в Центрально-Азиатском регионе военным вузом, готовящий офицеров-инженеров по радиотехническим специальностям. Институт готовит квалифицированных офицеров для зенитных ракетных, радиотехнических войск, частей связи радиотехнического обеспечения авиации, а также инженеров автоматизированных систем управления войсками и вооружением. За время существования института (с 2001 г.) порядка 320 выпускников окончили учебу с отличием, среди которых 30 курсантов награждены нагрудным знаком за отличную учебу.

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