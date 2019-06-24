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Как военные помогают жителям Арыси

На кадрах видео видно, как нескольких солдат окружили женщину, чтобы помочь ей добраться до транспорта.

Фото : zakon.kz24 июня 2019, 16:14

В Арыси развернута операция по эвакуации, на месте работают военные, прибыло несколько сотен автобусов, передает Zakon.kz.

Военные помогают жителям Арыси в эвакуации. На кадрах видео видно, как нескольких солдат окружили женщину, чтобы помочь ей добраться до транспорта.

Очевидцы продолжают присылать в редакцию фото- и видеоматериалы, где слышны взрывы.

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Тем временем, власти просят не поддаваться панике. На место ЧП прибыл министр обороны генерал-майор Нурлан Ермекбаев. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил министрам обороны, внутренних дел и акиму Туркестанской области срочно принять меры по ликвидации последствий разрывов боеприпасов на складе воинской части в городе Арысь.

Взрыв произошел утром 24 июня. За медпомощью обратились 11 человек.

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