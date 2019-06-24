В Арыси из-за взрывов пропали дети
Составлен список эвакуированных детей.
После серии взрывов в воинской части Арыси из-за паники, хаотичных попыток покинуть город не все родители смогли найти своих детей, передает Zakon.kz.
Список обновляется.
С просьбой о помощи в Facebook обратился дядя шестилетней девочки Ерканат Байхожаев.
Редакция Sputnik Казахстан связалась с отцом девочки. Мужчина сообщил, что находится в аэропорту Алматы и вылетает в Шымкент. Жена и другие дети сейчас в Шымкенте. Ясмина к настоящему времени не найдена. В списках эвакуированных детей ее имени нет.
Всех, кому что-либо известно о местонахождении Ясмины, просьба связаться с родственниками или обратиться в полицию (87017701788 - отец девочки).
В социальных сетях это не одна публикация о пропавших детях.
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Потеряли ????????????. #шымкент #Арысь #новости #шымкентсити
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Бауырлар мына балалар бүгінгі Арыс қаласындағы жарылста абыр-сабырда жоғалған балалар. Интернет желісдегі барлық жүйелерге жариялап көмектесіп жеберейік. Есімдері АЛИХАН НУРИСЛАМ ЖАНСЕРИК АЛИНУ. Көрген білгендер мына номерге хабарласуларвңызлы өтінемін 8777 381 80 62 8707 155 10 62 Немесе 102 #арысжарылыс #жогалганбалалар #көмектесіңдер #арыстанбаб #арысь
Кроме того, неравнодушные жители публикуют фотографии спасенных детей в надежде найти их родителей.
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Ата анасын издеймиз! #Арысь @saken_maigaziyev @zhazira_bairbekova
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