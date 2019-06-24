В Арыси из-за взрывов пропали дети

Составлен список эвакуированных детей.

После серии взрывов в воинской части Арыси из-за паники, хаотичных попыток покинуть город не все родители смогли найти своих детей, передает Zakon.kz.

Список обновляется.

С просьбой о помощи в Facebook обратился дядя шестилетней девочки Ерканат Байхожаев.

Редакция Sputnik Казахстан связалась с отцом девочки. Мужчина сообщил, что находится в аэропорту Алматы и вылетает в Шымкент. Жена и другие дети сейчас в Шымкенте. Ясмина к настоящему времени не найдена. В списках эвакуированных детей ее имени нет.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении Ясмины, просьба связаться с родственниками или обратиться в полицию (87017701788 - отец девочки).

В социальных сетях это не одна публикация о пропавших детях.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Потеряли ????????????. #шымкент #Арысь #новости #шымкентсити Публикация от Queen Shimketskaia (@khafiza_queen) 24 Июн 2019 в 2:32 PDT

Кроме того, неравнодушные жители публикуют фотографии спасенных детей в надежде найти их родителей.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Ата анасын издеймиз! #Арысь @saken_maigaziyev @zhazira_bairbekova Публикация от Индира (@indira888_90) 24 Июн 2019 в 2:53 PDT

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