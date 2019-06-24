Завершился турнир среди представителей СМИ "BAQ Open-2019"

Заявки были приняты от 53 участников из разных городов.

В Нур-Султане завершился ежегодный турнир среди представителей СМИ "BAQ Open-2019", организованный Федерацией тенниса Казахстана.

Заявки были приняты от 53 участников из разных городов нашей страны. Количество участников, которое с каждым годом растет – свидетельство большого интереса к теннису, и не только среди журналистов. Главная цель турнира – популяризация тенниса как игры, доступной каждому.

Турнир проводился по правилам, принятым Международной Федерацией тенниса. Игроки, занявшие 1,2 места в подгруппах, вышли в основную категорию "Masters", а занявшие 3,4 места играли в дополнительном турнире "Futures".

Общий призовой фонд составил 1 000 000 тенге, выделенный генеральным спонсором турнира – ТОО "KAZZINC", который был распределен между 12 основными призерами.

Masters - женщины

1. Галина Выборнова, "Экспресс К", Тараз.

2. Татьяна Ковалева, Zakon.kz, Нур-Султан.

3. Айнагуль Елюбаева, Издательский дом "Капитал", Нур-Султан.

Masters - мужчины

1. Алимжан Сабырбаев, Hola News, Алматы.

2. Андрей Ударцев, ktf.kz, Алматы.

3. Александр Олейник, QAZSPORT, Нур-Султан.

Futures - женщины

1. Жанар Сердалина, Bestnews.kz, Нур-Султан.

2. Ирина Тетерина, 365.info, Алматы.

3. Асыл Абдыкадырова, "Хабар", Нур-Султан.

Futures - мужчины

1. Эльдар Аманбаев, QAZSPORT, Нур-Султан.

2. Аслан Мынбаев, Телерадиокомплекс президента РК, Нур-Султан.

3. Нурахмет Бектурганов, "Хабар", Нур-Султан.

Проведение турнира также поддержали спонсоры - Отель The Ritz-Carlton Astana, АО "ForteBank", АО "Банк Kassa Nova" Астана, "Coca-Cola Almaty Bottlers" с торговыми марками БонАква и Powerade, Национальная сеть магазинов элктроники и бытововй техники "Technodom", Фитнесс-клуб премиум класса "Life Fitness Астана", 5-звездочный круглогодичный курортный отель "Rixos Borovoe", Казахстанский люкс-бренд бизнес аксессуаров "Аргымак"!

Церемония закрытия, а также торжественное награждение победителей и участников турнира прошло в лобби-лаунж Өzen отеля The Ritz-Carlton Astana. Участников поздравил вице-президент Федерации тенниса Казахстана Диас Доскараев. От имени всех спонсоров выступила Директор по маркетингу Отеля The Ritz-Carlton Astana – Аюна Кукшинова.

Победителям и участникам были вручены заслуженные денежные призы, а также ценные подарки от спонсоров.

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