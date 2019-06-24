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Назначен новый аким Актобе

Ранее он был акимом Алгинского района Актюбинской области.

Фото : diapazon24 июня 2019, 17:13

Акимом города Актобе назначен Мавр Абдуллин, передает Zakon.kz.

Ранее он был акимом Алгинского района Актюбинской области.

Абдуллин Мавр Ергалиевич

Дата рождения: 1973

Место рождения: КазССР;

Владение языками: казахский, русский

Образование, специальность (квалификация), лицензии: Западно-Казахстанский сельскохозяйственный институт, специальность "Экономист-менеджер"

Трудовой стаж:

· Рабочий на организации ДЭУ-40 Уилской районной (1990);

· Частный предприниматель в Уилском районе;

· Заведующий Уилским районным отделом культуры;

· Заместитель акима Уилского района;

· Заместитель начальника управления сельского хозяйства Актюбинской области;

· Аким Уилского района (04.2012-12.2015);

· Аким Алгинского района Актюбинской област


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