Назначен новый аким Актобе
Ранее он был акимом Алгинского района Актюбинской области.
Акимом города Актобе назначен Мавр Абдуллин, передает Zakon.kz.
Ранее он был акимом Алгинского района Актюбинской области.
Дата рождения: 1973
Место рождения: КазССР;
Владение языками: казахский, русский
Образование, специальность (квалификация), лицензии: Западно-Казахстанский сельскохозяйственный институт, специальность "Экономист-менеджер"
Трудовой стаж:
· Рабочий на организации ДЭУ-40 Уилской районной (1990);
· Частный предприниматель в Уилском районе;
· Заведующий Уилским районным отделом культуры;
· Заместитель акима Уилского района;
· Заместитель начальника управления сельского хозяйства Актюбинской области;
· Аким Уилского района (04.2012-12.2015);
· Аким Алгинского района Актюбинской област
Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!