Взрывы продолжаются в Арыси: спасатели не могут начать тушить пожар

Интенсивность взрывов спала, но периодически они все-таки происходят.

Взрывы боеприпасов на территории воинской части в городе Арысь Туркестанской области продолжаются, это мешает спасателям приступить к тушению пожара. Об этом сообщил официальный представитель комитета по чрезвычайным ситуациям МВД страны Нурсултан Нурахметов, передает Sputnik.

- Интенсивность взрывов спала, но периодически они все-таки происходят. В связи с этим пожарные подразделения не могут подъехать к месту возгорания, чтобы приступить к тушению, - пояснил Нурсултан Нурахметов.

В 09:20 24 июня на пульт противопожарной службы поступило сообщение о взрыве в складском помещении, с последующим возгоранием на территории воинской части Арыси.

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