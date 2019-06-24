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Взрывы продолжаются в Арыси: спасатели не могут начать тушить пожар

Интенсивность взрывов спала, но периодически они все-таки происходят.

Фото : Інформатор24 июня 2019, 17:21

Взрывы боеприпасов на территории воинской части в городе Арысь Туркестанской области продолжаются, это мешает спасателям приступить к тушению пожара. Об этом сообщил официальный представитель комитета по чрезвычайным ситуациям МВД страны Нурсултан Нурахметов, передает Sputnik.

- Интенсивность взрывов спала, но периодически они все-таки происходят. В связи с этим пожарные подразделения не могут подъехать к месту возгорания, чтобы приступить к тушению, - пояснил Нурсултан Нурахметов.

В 09:20 24 июня на пульт противопожарной службы поступило сообщение о взрыве в складском помещении, с последующим возгоранием на территории воинской части Арыси.


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