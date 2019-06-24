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Детский сад, больница, дома. Идет подсчет ущерба от взрывов в Арыси

Видео с последствиями взрывов распространяют в Интернете.

Фото : Сакен Калкаманов24 июня 2019, 17:23

Аким Туркестанской области объехал объекты социальной инфраструктуры, пострадавшие от взрыва в Арысе, передает Zakon.kz.

Об этом сообщил советник акима региона Сакен Калкаманов.

- В частности, он посетил детский сад, городскую больницу, РОВД и жилые дома. Был предварительно оценен ущерб, приняты оперативные решения по жизнеобеспечению города. Эвакуируются жители, задействовано 105 единиц автотранспорта, помимо основного штата РОВД города Арыси, привлечены 345 сотрудников, 75 - специального транспорта и 51 экипаж неотложной помощи. По линии ЧС задействованы 201 сотрудник и 26 единиц спецтехники ДЧС Туркестанской области и Шымкента, - написал он в facebook.

Видео с последствиями взрывов распространяют в Интернете.

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Взрывы в Арыси: один из снарядов, предположительно, с места ЧП в Арыси упал на дорогу, расположенную в 20 км от места взрыва. Издание опубликовало снимки, на которых видно, что часть асфальтового покрытия сильно разрушилась после мощного удара. Предположительно, причиной произошедшего стал снаряд, который отлетел с территории воинской части, расположенной в 20 км - в Арыси, где произошел взрыв запасов боевого снаряжения. Помимо асфальта урон был нанесен и одному из автомобилей, который проезжал по трассе в этот момент. #арысь #новости #снаряд #туркистан #шымкент #zhest_kazakstan

Публикация от Zhest' (@zhest_kazakstan) 24 Июн 2019 в 3:51 PDT

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Жарылыстан соң ???????????? #арысжарылыс2019 #арысжарылыс #арыс #арысь #взрыв #чернобыль

Публикация от жұлдызды жаңалықтар ???? (@kaz_zhanaliktar) 24 Июн 2019 в 3:57 PDT


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