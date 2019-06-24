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Нигматулин провел заседание Оргкомитета по подготовке к парламентскому форуму

Он подчеркнул значимость предстоящего мероприятия, а также интерес международных парламентариев.

Фото : Ж.Куспанова24 июня 2019, 17:36

24 июня в Мажилисе под председательством спикера Палаты Нурлана Нигматулина состоялось очередное расширенное заседание Организационного комитета по подготовке и проведению IV совещания спикеров парламентов стран Евразии на тему "Большая Евразия: Диалог. Доверие. Партнерство", которое состоится 23-24 сентября в Нур-Султане, передает пресс-служба Мажилиса.

Парламентский форум приурочен к 25-летию идеи Первого Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева об Евразийской интеграции.

Председатель Мажилиса Нурлан Нигматулин подчеркнул значимость предстоящего мероприятия, а также интерес международных парламентариев.

Члены Оргкомитета обсудили вопросы подготовки к парламентскому форуму, в т.ч. подтверждения участия делегаций зарубежных парламентов. На сегодняшний день среди подтвердивших уже 51 страна. Ожидается также порядка 16 международных организаций.


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