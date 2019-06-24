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Токаев дал ряд поручений по модернизации судебной системы

В ближайшие 2,5 года судебная система полностью очистится от некомпетентных кадров, - Асанов.

Фото : Акорда24 июня 2019, 18:12

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял Председателя Верховного суда Жакипа Асанова, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Акорду.

Глава государства был проинформирован о подготовке 16 законопроектов, направленных на совершенствование деятельности судов и повышение доверия к работе судей.

Также были рассмотрены вопросы обеспечения судебной системы квалифицированными кадрами. По словам Председателя Верховного суда, благодаря принятым в текущем году мерам среди судей не будет случайных специалистов. В ближайшие 2,5 года судебная система полностью очистится от некомпетентных кадров.

В завершение встречи Касым-Жомарт Токаев дал ряд конкретных поручений по повышению качества отправления правосудия и реализации предложений по дальнейшей модернизации судебной системы, обозначенных в Плане действий по реализации предвыборной программы.


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