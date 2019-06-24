Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Минэнерго находится на связи с поставщиками нефтепродуктов в Арыси

В министерстве отметили, что запасов нефтепродуктов на Шымкентском НПЗ более чем достаточно для обеспечения соответствующих структур.

Фото : Pexels24 июня 2019, 19:17

В Минэнерго прокомментировали ситуация с топливом в Арыси, передает Zakon.kz.

- По вопросу обеспечения г. Арысь, отмечаем, что Министерство энергетики РК держит данный вопрос на контроле, сотрудники Министерства находятся на постоянной связи с основными поставщиками нефтепродуктов и руководителями крупных АЗС функционирующих в г. Арысь. В случае необходимости, отгрузка и реализация дополнительных объемов ГСМ в г. Арысь будет организована через Акимат Туркестанской области по вопросу органов занятых ликвидацией последствий ЧС.

В министерстве отметили, что запасов нефтепродуктов на Шымкентском НПЗ более чем достаточно для обеспечения соответствующих структур Бензин-30,0 тыс. тонн, ДТ-5,5 тыс. тонн).

Ранее сообщалось, что на АЗС под названием "777" резко подняли стоимость бензина. На заправке очередь. Люди, уезжающие из Арыси не могут заправиться.

Утром 24 июня в военной части Арыси прогремел взрыв. Один человек погиб, есть пострадавшие.

Все новости по теме смотрите здесь.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты