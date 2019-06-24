Минэнерго находится на связи с поставщиками нефтепродуктов в Арыси
В министерстве отметили, что запасов нефтепродуктов на Шымкентском НПЗ более чем достаточно для обеспечения соответствующих структур.
Фото : Pexels24 июня 2019, 19:17
В Минэнерго прокомментировали ситуация с топливом в Арыси, передает Zakon.kz.
- По вопросу обеспечения г. Арысь, отмечаем, что Министерство энергетики РК держит данный вопрос на контроле, сотрудники Министерства находятся на постоянной связи с основными поставщиками нефтепродуктов и руководителями крупных АЗС функционирующих в г. Арысь. В случае необходимости, отгрузка и реализация дополнительных объемов ГСМ в г. Арысь будет организована через Акимат Туркестанской области по вопросу органов занятых ликвидацией последствий ЧС.
В министерстве отметили, что запасов нефтепродуктов на Шымкентском НПЗ более чем достаточно для обеспечения соответствующих структур Бензин-30,0 тыс. тонн, ДТ-5,5 тыс. тонн).
Ранее сообщалось, что на АЗС под названием "777" резко подняли стоимость бензина. На заправке очередь. Люди, уезжающие из Арыси не могут заправиться.
Утром 24 июня в военной части Арыси прогремел взрыв. Один человек погиб, есть пострадавшие.
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