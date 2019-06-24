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134 казахстанцам присуждена стипендия для обучения в зарубежных вузах

Государственный секретарь также дал ряд поручений по дальнейшей реализации международной стипендии "Болашак".

Фото : postupi.online24 июня 2019, 19:58

24 июня в Акорде под председательством Государственного секретаря Республики Казахстан Марата Тажина состоялось очередное заседание Республиканской комиссии по подготовке кадров за рубежом, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Акорду.

Открывая заседание, Марат Тажин отметил значимость подготовки конкурентоспособных кадров, исходя из стратегических приоритетов модернизации страны.

По результатам заседания Комиссии стипендия присуждена 134 претендентам, которые пройдут обучение в ведущих зарубежных вузах по программам магистратуры и докторантуры, а также будут направлены на стажировки в мировые научные и производственные центры.

Государственный секретарь также дал ряд поручений по дальнейшей реализации международной стипендии "Болашак".


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