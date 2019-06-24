Сейсмостанции зарегистрировали подземные толчки во время взрывов в Арыси

Самое сильное событие зарегистрировано в 09 часов 37 минут.

24 июня 2019 года станции сети РГП ИГИ зарегистрировали серию сейсмических событий с 9:30 до 12:00, сообщает Zakon.kz со ссылкой на официальный сайт Казахстанского национального центра данных.

Самое сильное событие зарегистрировано в 09 часов 37 минут по времени Астаны (в 03 часа 37 минут по Гринвичу). Координаты эпицентра: 42.47 градуса северной широты, 68.81 градуса восточной долготы. Магнитуда mpv=3.5. Энергетический класс К=7.5.

Природа событий - взрывы на складе боеприпасов в городе Арысь.

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