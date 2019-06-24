Полицейские СКО с помощью WhatsApp закрасили 209 наркограффити

С начала года сотрудники УПН изъяли 740,67 гр. дизайнерского "зелья". Также заблокированы 97 интернет-ресурсов по продаже наркотиков, многие – при помощи чата.

Полицейские СКО с начала года закрасили свыше 200 наркограффити, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДП СКО.

Чат в мессенджере WhatsApp, который объединил сотрудников Управления по противодействию наркопреступности ДП СКО и руководителей КСК, создали больше года назад

Сегодня в чате 8-707-500-96-65 состоят сотрудники УПН, около 100 руководителей КСК и представителей городского отдела ЖКХ.

Активность чата доходит до шести сообщений в сутки. Каждое тщательно проверяется.

- Основная цель чата – ликвидация граффити с рекламой наркосайтов, - поясняет начальник УПН ДП СКО полковник полиции Жандос Басыбаев. – Любой человек, увидев опасную надпись, может закрасить ее, либо поделиться на чате изображением с указанием точного адреса. "Зоны ответственности" между полицейскими, КСК и ЖКХ определены уже давно. Наши сотрудники, при всей занятости как оперативной, так и профилактической работой, только по информации чата с начала года закрасили 209 наркограффити.

Также сведения из чата помогли привлечь к административной ответственности за хулиганство семерых распространителей такой рекламы (на своем профессиональном "сленге" полицейские прозвали их "трафаретчиками") и двоих "закладчиков". Изменения в законодательстве, которые позволят квалифицировать рекламу наркосайтов как уголовное правонарушение, вступят в силу 5 июля. Привлечение к уголовной ответственности "закладчиков" зависит от того, внесены ли распространяемые ими вещества в список запрещенных.

С начала года сотрудники УПН изъяли 740,67 гр. дизайнерского "зелья". Также заблокированы 97 интернет-ресурсов по продаже наркотиков, многие – при помощи чата.

Стражи порядка отмечают: ценность полученной информации еще и в том, что она дополняет картину оперативных данных по тому или иному району. Анализируя сведения, полицейские выявляют новые правонарушения.

Опыт чата показывает эффективность прямого взаимодействия неравнодушных горожан и органов правопорядка.

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