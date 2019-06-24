Глава НОК Казахстана принимает участие в сессии МОК

На мировом событии обсуждают целый ряд событий относительно текущей и дальнейшей политики МОК.

В Лозанне (Швейцария) стартовала 134-я по счету сессия Международного Олимпийского комитета, которая продлится до 26 июня, передает Zakon.kz со ссылкой на Olympic.kz.

На мировом событии обсуждают целый ряд событий относительно текущей и дальнейшей политики МОК. При этом главным моментом сессии станет голосование на определение страны-хозяйки Зимней Олимпиады 2026. Сегодня участники - шведские Стокгольм и Оре с итальянские Милан и Кортина-д'Ампеццо - представили свои финальные презентации.

Через два часа будет проведено голосование. Избирать олимпийскую столицу будут члены МОК. Результаты огласят в 18:00 по времени Лозанны.

Отметим, в работе сессии принимает участие глава НОК Казахстана Тимур Кулибаев. Еще на сессии МОК будет обсужден ряд важных вопросов олимпийской повестки.





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