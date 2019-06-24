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Десятилетняя девочка пропала во время взрывов в Арыси

Девочка была дома, родители на работе, когда начались взрывы.

Фото : Соцсети24 июня 2019, 20:53

Во время взрывов в городе Арысь, пропала десятилетняя девочка, сообщает Zakon.kz.

Информацию о пропаже Анны-Марии Шишкиной разместила в соцсетях ее тетя. По ее словам, девочка была дома, родители на работе, когда начались взрывы.

Контактные телефоны: +7 707 807 3953 и +7 705 694 9921

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