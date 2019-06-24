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Открыт сбор средств для помощи пострадавшим в городе Арысь

Проводится организация обеспечением продуктами питания и местом временного размещения жителей. В городе Туркестан при университете уже подготовлены места для 300 человек.

Фото : Атамекен24 июня 2019, 21:08

Национальная палата предпринимателей "Атамекен" призывает бизнес-сообщество поддержать пострадавших в результате ЧП в городе Арысь и оказать всю возможную помощь жителям, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Atameken.

В настоящее время помощь уже оказывается бизнесменами Туркестанской области и Шымкента. В частности, медицинскую и психологическую поддержку в данное время предоставляют частные клиники. Проводится организация обеспечением продуктами питания и местом временного размещения жителей. В городе Туркестан при университете уже подготовлены места для 300 человек.

Со своей стороны, сотрудники Региональной палаты предпринимателей подключились к поискам пропавших в результате эвакуации детей.

Призываем предпринимателей подключиться и оказать не только финансовую, но и посильную гуманитарную помощь.

По вопросам оказания гуманитарной помощи можете обращаться в Региональные палаты предпринимателей г.Шымкент (г. Шымкент, б. Кунаева, 83/1) и Туркестанской области (г. Туркестан, ул. Кожанова, БЦ "АТАМЕКЕН-2").

Счет для сбора средств открыт Общественным Объединением "Менiн Атамекенiм". Перечислить денежные средства можно пройдя по ссылке (нажать кнопку "Хочу помочь") через компьютер или смартфон.

Либо через банк по следующим реквизитам:

010000, г.Нур-Султан, район Есиль, улица Сыганак, дом 25

БИН 180540015308

ИИК KZ759470398991370112

БИК ALFAKZKA

в АО ДБ "Альфа-Банк"

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