Министерство труда перечислит однодневный заработок в помощь жителям Арыси
Министерство призывает всех небезразличных казахстанцев оказать помощь.
Фото : Пресс-служба МВД РК24 июня 2019, 21:13
Сотрудники Министерства труда и социальной защиты населения РК, а также подведомственных организаций и территориальных департаментов переведут однодневный заработок в помощь жителям города Арысь Туркестанской области, сообщает Zakon.kz.
Министерство призывает предприятия и компании, крупных работодателей и всех небезразличных казахстанцев оказать посильную помощь нашим соотечественникам, пострадавшим от разрывов боеприпасов на территории воинской части.
- Наш гражданский долг помочь жителям Арыси, оказавшимся сегодня в сложной ситуации. Вместе, мы справимся с любой трудностью и бедой, - говорится в сообщении министерства.
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