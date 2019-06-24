В Туркестанской области создан фонд помощи пострадавшим при взрывах в Арыси

Об этом сообщил советник акима Туркестанской области Сакен Калкаманов.

При акимате Туркестанской области создан фонд помощи пострадавшим при взрывах в Арыси, сообщает Zakon.kz.

Об этом на своей странице в Facebook написал советник акима Туркестанской области Сакен Калкаманов.

- Для оказания помощи пострадавшим от событий в городе Арыс Туркестанской области можете обращаться в Корпоративный фонд социального развития "Туркестан" при акимате области, - говорится в обращении.

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