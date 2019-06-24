Акмолинская область протягивает руку помощи городу Арысь

Уже ведутся переговоры и уточняются списки с акиматом города Арысь.

В Великой Степи всегда был обычай - протягивать руку помощи в трудной жизненной ситуации. Актив Акмолинской области был единодушен в принятии решения по оказанию помощи жителям города Арысь Туркестанской области в связи с событиями, происходящими в эти дни, сообщает Zakon.kz со ссылкой на управление внутренней политики.

Первая инициатива касается детей. На сегодня первая пятерка детских оздоровительных центров области готова принять 100 детей в Щучинско-Боровской курортной зоне. Уже ведутся переговоры и уточняются списки с акиматом города Арысь. На данную инициативу откликнулось бизнес-сообщество, неправительственные организации, в целом, местное сообщество.

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