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Министерством обороны принимаются все меры по ликвидации последствий взрыва в Арысе

Министерством обороны принимаются все меры по ликвидации последствий взрыва арсенала.

Фото : пресс-служба МО РК24 июня 2019, 22:19

Около 1800 человек личного состава и более 50 единиц техники задействовано на ликвидации последствия взрыва боеприпасов. На месте происшествия находится министр обороны генерал-майор Нурлан Ермекбаев, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу МО РК.

В частности, глава оборонного ведомства посетил расположение воинской части и ознакомился с материально-техническим состоянием, встретился с военнослужащими, проверил места несения службы. В ходе работы по некоторым вопросам приняты оперативные решения.

Следует отметить, что на данном арсенале не хранились мощные и опасные авиационные бомбы, никаких радиоактивных боеприпасов на складе не хранилось.

В настоящее время к месту чрезвычайной ситуации от Вооруженных Сил привлечено около 1800 человек личного состава, более 50 единиц техники, 6 летательных аппаратов, в том числе беспилотный летательный аппарат для воздушной разведки, начали свою работу военные саперы.

Руководство Министерства обороны РК выражает глубокие соболезнования семье погибшего и желает скорейшего выздоровления пострадавшим в результате взрыва.

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