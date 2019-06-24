Живешь в постоянном страхе - Казахстанка рассказала как оказалась в Сирии

С января этого года из Сирии эвакуировали 524 казахстанца, в том числе 357 детей.

Обещанная жизнь по шариату обернулась выживанием среди взрывов и перестрелок. В конце мая этого года еще около 200 наших соотечественников были возвращены на Родину в рамках операции "Жусан-3", сообщает Zakon.kz со ссылкой на Первый канал "Евразия".

Она попросила не показывать ее лица. Троих детей тоже. Старшему из них уже пять с половиной лет, и забыть все, что пережито в этом возрасте практически невозможно. Младшему год и он скорее всего ничего этого помнить не будет. Только пока и надолго дети будут без папы. У семьи еще есть шансы жить нормальной жизнью.

- Очень тяжело было. Жуткий страх практически каждую минуту. Ты просто живешь с этим страхом постоянно.

В 21 год она уехала в Сирию, за мужем, за лучшей жизнью, как ей казалось. Но, как и многие другие наши граждане, по прибытию в зону военных действий сильно об этом пожалела.

- Осознали, что мы потерявшиеся. Стали искать пути возвращения на родину, но нужно было много денег. Я разговаривала с КНБ Казахстана. Если б узнали, что мы общаемся, то могли убить. Тогда муж уже перестал участвовать в боях, начал отдаляться от них. За то, что он не воевал, он отсидел в тюрьме. Боялись смертной казни, он остался жив.

Иначе женщине пришлось бы выйти замуж еще раз. По местным законам, она не имеет права жить без мужчины. Как говорит психолог реабилитационного центра, где сейчас разместили вернувшихся из Сирии, некоторые женщины побывали замужем семь раз.

- Дети всегда дети. Вначале, естественно, они были немного испуганы. Страх чувствовался. Сейчас они тоже раскрылись, более спокойные, общительные. 12-летняя девочка к нам пришла, абсолютно неграмотная. Она не обучалась нигде. Нулевой класс окончила в Актобе и уехала, оказывается, с матерью, - рассказывает психолог Гульжахан Косниязова.

С января этого года из Сирии эвакуировали 524 казахстанца, в том числе 357 детей. Уже после проведения первой операции "Жусан" соседние страны заинтересовались нашим опытом. Таджикистан этой весной вывез 80 детей. Узбекистан эвакуировал 156 своих граждан. Около 20 детей из Сирии репатриировала и Франция. Некоторые государства, например Швеция, Австралия и Великобритания лишили гражданства большинство своих соотечественников, отправившихся на чужую войну.

В КНБ Казахстана отметили, что закон о лишении гражданства, в том числе за террористическую деятельность не был применен ни разу.

- Но после того, когда человек уже доставлен сюда. Если у нас есть шанс 50/50, что мы его реабилитируем. Пусть он отбудет наказание, вернется к обычной жизни. Еще ни разу эта норма не использовалась. Это знаете, такое острое оружие, его надо очень выгодно использовать, - говорит начальник департамента КНБ РК Бахытбек Рахымбердиев.

Более 500 казахстанцев проходят реабилитационный курс, получают медицинскую и психологическую помощь, пытаются вернуться к нормальной жизни. Еще, как минимум, 300 наших соотечественников остаются в зоне военных действий, половина из них дети.

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