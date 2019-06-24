Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Коллектив Первого канала «Евразия» отправляет однодневный заработок жителям города Арысь

«Наши мысли и наши сердца с вами!»

Фото : Atameken Business Channel24 июня 2019, 23:11

Коллектив «Первого канала «Евразия» обратился к жителям города Арысь:

Каждый день ведущие и корреспонденты «Первого канала «Евразия», благодаря возможностям телеэфира, оказываются в домах казахстанцев. Рассказывают о чём-то важном, нужном, интересном. Но иногда недостаточно лишь говорить. И наш коллектив – это не только те, кого видно на экранах телевизоров. Это большое количество неравнодушных людей, преданных своему делу, своим зрителям. Трагичные события в городе Арысь сплотили всю страну, весь Казахстан. Мы с вами! Держитесь! Коллектив «Первого канала «Евразия» отправляет вам однодневный заработок. А главное – наши мысли и наши сердца с вами. Мы вместе!!

#Арыс, біз біргеміз!!!


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты