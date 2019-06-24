Коллектив Первого канала «Евразия» отправляет однодневный заработок жителям города Арысь

«Наши мысли и наши сердца с вами!»

Коллектив «Первого канала «Евразия» обратился к жителям города Арысь:

Каждый день ведущие и корреспонденты «Первого канала «Евразия», благодаря возможностям телеэфира, оказываются в домах казахстанцев. Рассказывают о чём-то важном, нужном, интересном. Но иногда недостаточно лишь говорить. И наш коллектив – это не только те, кого видно на экранах телевизоров. Это большое количество неравнодушных людей, преданных своему делу, своим зрителям. Трагичные события в городе Арысь сплотили всю страну, весь Казахстан. Мы с вами! Держитесь! Коллектив «Первого канала «Евразия» отправляет вам однодневный заработок. А главное – наши мысли и наши сердца с вами. Мы вместе!!

#Арыс, біз біргеміз!!!

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!