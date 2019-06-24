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В Алматинской области стартовала акция "Жетісу Арыспен бірге"

Акимат Алматинской области призывает всех казахстанцев принять активное участие в благотворительной акции.

Фото : Пресс-служба МВД РК24 июня 2019, 23:29

Госслужащие Алматинской области, подведомственные организации МИО и бюджетные учреждения переведут однодневный заработок в помощь жителям города Арысь Туркестанской области, передает Zakon.kz.

Такое заявление сделала пресс-служба акима Алматинской области.

"Сегодня все мы мысленно и душевно были в Арыси. В этой связи акимат Алматинской области призывает всех казахстанцев принять активное участие в благотворительной акции. В регионе мероприятие пройдет под эгидой #ЖетісуАрыспенБірге. Работники областного акимата и подведомственных организаций и территориальных департаментов переведут свой однодневный заработок в на счет корпоративного фонда социального развития "Туркестан", - сообщили в ведомстве.

Реквизиты Корпоративного фонда социального развития "Түркістан"

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