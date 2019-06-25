Родные алматинки, погибшей под упавшим деревом, требуют наказать виновных

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В Алматы родные женщины, которую убило упавшим деревом, требуют наказать виновных. Уверяют, жители не раз жаловались на опасные насаждения. Но на проблему обратили внимание лишь после того, как четверо детей остались сиротами, сообщает Zakon.kz со ссылкой на КТК.

Несчастный случай произошел несколько дней назад.

Женщина с детьми возвращалась с прогулки домой. Один из малышей отстал. Родные вспоминают, Айгерим поспешила за ним вернуться. Как вдруг услышала треск. Уже четвертые сутки родные погибшей Айгерим Елубай не могут оправиться от шока. Вспоминают, в тот день ничего не предвещало беды. Погода была ясная, никакого ветра. Но неожиданно дерево накренилось и начало падать. В последнюю секунду женщина успела вытолкнуть своего полуторагодовалого сына.

- Я все поняла, когда она уже лежала в крови, а рядом были дети. Такая суматоха началась, люди набежали. Если бы она за сыном не вернулась, то дерево бы на него упало. Дерево давно надо было спилить. Мы жаловались, но нас не слушали, - рассказывает Шолпан Халыкова.

Больше получаса очевидцы пытались помочь многодетной матери. Вспоминают, до самого приезда скорой женщина была жива. Но спасти ее медикам не удалось. Пострадали и трое детей. Они уже идут на поправку. Сейчас в больнице остается лишь шестилетний сын погибшей.

- Четвертые сутки получает лечение в центре детской неотложной медицинской помощи. Сочетанные травмы, ушиб мягких тканей. Состояние средней тяжести, был госпитализирован в отделение, - говорит руководитель отдела управления общественного здоровья города Алматы Лайла Имангалиева.

Родные говорят, они не раз жаловались на деревья, растущие под наклоном. Но в акимате уверяют, о таком слышат впервые. Никаких жалоб от жителей не поступало.

- Заявлений от горожан Турксибского района не поступало. При визуальном осмотре дерево было зеленым, листья были зеленые и без каких-либо повреждений. На срезе дерева, когда его убирали с проезжей части, также не было обнаружено пороков и повреждений. Не могу сказать причину, отчего упало. Дерево находилось не в аварийном состоянии, - утверждает руководитель отдела благоустройства акимата Турксибского района города Алматы Константин Воропаев.

Что стало причиной трагедии, теперь будут выяснять правоохранители. По факту гибели 31-летней Айгерим Елубай уже завели уголовное дело. Назначен ряд экспертиз. Муж погибшей отвез детей к родственникам в Узынагаш. Им предстоит долгая реабилитация. Многодетную мать похоронили накануне.

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