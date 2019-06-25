В доме под снос в Петропавловске живет семья

Строители останавливаться не намерены: до конца года им нужно сдать два новых дома, а старый только мешает.

В Петропавловске целую семью забыли в аварийном доме. Всех соседей переселили, а ее не стали. Само жилище уже начали ломать: рядом строители роют котлован, укладывают плиты, возводят две пятиэтажки. А забытые всеми жильцы теперь боятся, что на их головы обрушится потолок или провалится пол. Дети не могут выйти во двор – опасно: там работает тяжелая техника, сообщает Zakon.kz со ссылкой на КТК.

От дома, который последние полвека считался аварийным, сейчас остались руины. Соседей расселили две недели назад, а семье Козловых-Тулеповых квартиры не хватило. Так они и остались на развалинах: пенсионерка, ее дочь и две внучки. В их жилище теперь можно легко проникнуть – хоть через окна, хоть через двери.

– И люди всякие приходят, и наркоманы, и бомжи и спят, и мужчины, а мы дома одни женщины, поэтому нам здесь жить очень страшно, - говорит Ксения Тулепова.

Дому почти 70 лет. Строили его как временное жилье, рассказывают старожилы, даже без фундамента. А аварийным признали еще 50 лет назад. И тогда даже переселили жильцов, а потом передумали и вселили новых. Но сейчас ударов тяжелой техники дом уже точно не выдержит.

Во дворе возведут два арендно-коммунальных дома на 180 квартир. Строители начали работать ударно и, похоже, сначала даже не заметили, что здесь остались люди.

Татьяна Козлова рассказывает, что акимат сначала предложил им переехать в двухкомнатную квартиру меньшей площади. Они отказались. Тогда вроде бы нашлась нужная квартира, но и тут произошла загвоздка.

– Мы согласились, они сказали, что не выкупили, они должны у МВД, у милиции выкупать в Астане. Мы сидим, ждем, вот работы, видите, начались, не знаем, что делать, - разводит руками Татьяна Козлова.

Так они и остались в своей уже полуразрушенной квартире. Строители останавливаться не намерены: до конца года им нужно сдать два новых дома, а старый только мешает.

А у ЖКХ – дежурный ответ.

– Сейчас этот вопрос находится на контроле у акимата и в скором времени должен решиться. Данной семье предоставят квартиру равноценной квадратуры, - объясняет пресс-секретарь отдела ЖКХ города Петропавловска Асем Айтулова.

Этого момента женщины ждут не дождутся. Ведь взамен откровенной халупы им пообещали благоустроенную квартиру. Лишь бы их дом до этого момента от тракторов и грузовиков не сложился, как карточный.

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