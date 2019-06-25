"Как будто атомная бомба". Очевидцы рассказали о взрывах в Арыси

Своими силами выводили людей, машины не останавливались - врач.

Жители города Арысь рассказали о мощном взрыве, произошедшем накануне в городе, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Первый канал Евразия.

Возгорание на складском помещении воинской части № 44856 произошло утром 24 июня. А после прогремел первый взрыв - на складе взорвались боеприпасы. После взрывов жители стали покидать свои дома.

- Как будто атомная бомба взорвалась! Сначала большой, затем красный взрыв. Потом начали отовсюду звонить и говорить, чтоб мы бежали. Мы добежали до котельной и возле одной женщины упала деталь от снаряда. И дальше она идти не смогла. Не могу найти двух своих внуков, - рассказала жительница города Кулпаршын Батырова.

Врач Клара Алиева была на работе в момент взрыва.

- По зданию больницы пошли трещины, мы начали эвакуацию. Своими силами выводили людей, машины не останавливались, - рассказала она.

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На данный момент известно о 34 пострадавших от взрывов. Их госпитализировали в областную клиническую больницу Туркестанской области. Один человек погиб. Еще 12 человек с различными травмами сами обратились за помощью в первую городскую больницу Шымкента, среди них – пятеро детей. В Ордабасинском и Отрарском районах региона развернуты 2 госпиталя на 200 мест.

Создан специальный штаб, в зоне ЧС работают представители правоохранительных органов и военные. Людей эвакуируют. По данным властей, лагеря для эвакуированных жителей организованы в трех точках: 1. Поворот Акдала; 2. 41-й разъезд; 3. Водозабор.

- По всем направлениям будут двигаться колонны. Специальные машины будут подбирать людей и вывозить в специально организованные лагеря. Все акимы районов со своими командами должны будут устраивать лагеря, делать списки тех, кто пришел; разбираться: кого - по родственникам, кого - по районам, в гостиницы, - рассказал аким Туркестанской области Умирзак Шукеев.

О масштабах ЧП в ответственном ведомстве говорить не торопятся. В кулуарах Сената заместитель министра обороны Тимур Дандыбаев отметил: все, что связано с вооружением и военной техникой, всегда рискованно.

- У нас есть советское вооружение, боеприпасы. Безусловно, мы проводим мероприятия по утилизации тех видов вооружения, техники, которые уже выслужили свой срок хранения, - сообщил замминистра обороны РК Тимур Дандыбаев.

Также он попросил не сравнивать данный факт с ЧП, произошедшим в 2009 году, когда на складе загорелись взрывчатые вещества, а позже сдетонировали утилизированные боеприпасы. Причиной взрыва на складе тогда стало неправильное хранение и работа с взрывоопасными веществами.

Позже в социальных сетях появились слухи об опасности затопления Арыси из-за возможного прорыва на водохранилище Боген. Однако, в акимате заверили: бояться нечего.

- В связи с последними событиями хочу сказать, что здесь все спокойно. На магистральном канале Арысь-Туркестан подача составляет в секунду 47 кубических метров для обеспечения хозяйств водой, - сообщил начальник Управления сельского хозяйства области Нурбек Бадраков.

Сочувствие землякам по телефону выразила и оперная певица Нуржамал Усенбаева.

- Я даже не могу себе представить, как это могло случиться! Я очень переживаю за всех своих земляков, за их судьбы, за их жизни. И я надеюсь, что ситуация нормализуется и люди вернутся в свои дома. Я призываю всех казахстанцев объединиться и оказать поддержку, - сказала она.

В город прибыли Глава государства Касым-Жомарт Токаев, министр обороны Нурлан Ермекбаев, министр внутренних дел Ерлан Тургумбаев а также аким Туркестанской области Умирзак Шукеев.

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Причины случившегося предстоит установить специальной комиссии. Заведено уголовное дело по ч.1 ст. 462 Уголовного Кодекса - "Нарушение правил обращения с оружием, а также с веществами и предметами, представляющими опасность для окружающих".

Военные призывают жителей Арыси не поддаваться панике и прибыть в пункты эвакуации. ДЧС Шымкента открыл "горячую линию". Нужную информацию можно получить по номеру: 8 (7252) 44-94-72.

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