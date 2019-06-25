В Актобе приостановлены работы по очистке и расширению речных русел

Работы приостановлены пока на две недели.

В Актобе приостановили реализацию скандального проекта по очистке рек, сообщает Zakon.kz со ссылкой на телеканал "КТК".

В регион по поручению президента специально приехал министр экологии и объявил о прекращении всех работ, пока на две недели.

- Это, я считаю, преступление и трата ненужных денег. Вот эти 118-117 километров будут в панцирной подушке, - сказал эколог Петр Котик.

На очистку и расширение русел семи рек из бюджета страны выделили свыше 6 млрд тенге. Деревья, что росли на берегах, ради этого решили вырубить, а русла рек забетонировать. Всё, чтобы спасти город от разрушительных паводков: в зоне подтоплений живут 65 тысяч жителей. Но активисты из местных жителей сразу же заявили, что от грандиозного проекта больше вреда, чем пользы. Реки обмелеют, и городу будет грозить другая проблема - нехватка питьевой воды. Шум из Актобе докатился до столицы. И вот в регион приехала специальная рабочая группа. Разобраться в вопросе министр намерен за две недели.

- Эти работы, несомненно, надо продолжать. Вопрос, каким образом надо продолжать. Сегодня приняли решение временно приостановить работы, до нахождения ответов на эти вопросы, - сообщил министр экологии, геологии и природных ресурсов Магзум Мирзагалиев.

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