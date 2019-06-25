"Нужно пустить под пилу". Специалисты рассказали об опасных деревьях в Алматы

В городе очень много деревьев, которым больше полувека.

Специалисты рассказали об опасных деревьях в Алматы, которые могут рухнуть из-за сильного ветра, передает Zakon.kz со ссылкой на телеканал "КТК".

В городе периодически падают деревья, особенно при сильном ветре. А всё потому, что часть зелёных насаждений в опасном состоянии. Причин тому множество - неправильная обработка, насекомые-паразиты и даже городской смог.

Этот дом построили ещё в 70-х. Тогда же во дворе высадили деревья. Со своей задачей они справляются: дают тень и кислород. Но при этом угрожают жизни людей.

Жители многоэтажки говорят, что почти все деревья пора вырубить, а взамен высадить новые. Едва ли не на каждом есть сухие ветки. Но хуже всего то, что стволы прогнили изнутри.

- Выходить страшно на самом деле, когда бушует ветер. Палки постоянно падают, на меня падали сухие ветки. Но они небольшие, повезло. На машину падали сухие ветки, - рассказал житель Евгений Харламов.

О том, что здесь рос большой и с виду крепкий тополь, напоминают лишь небольшая яма, опилки и остатки корня. Совсем недавно его повалило ветром. Дерево длинной около 25 метров погнуло ограждение и разбило окно в жилой квартире.

К тому же оно заблокировало выход из подъезда. Через несколько дней рухнуло ещё одно дерево, но уже в другом районе. Погибла женщина, трое детей пострадали. Ну а в начале месяца близ Алматы клён упал на проезжавшую мимо машину. Водитель скончался на месте.

Такое происходит регулярно. А всё потому, что зелёный фонд в Алматы устарел. По словам специалистов, очень много деревьев, которым больше полувека. К тому же в городе около 20% насаждений находится в плачевном состоянии. А в парках едва ли не каждое дерево гниёт или сохнет изнутри.

- У нас не везде проводится сануходные работы. Сухие ветки не вовремя убираются. Насекомые, а также вредители - где повреждаются насекомыми, там открывается путь к болезням, - сказал научный консультант сектора защиты леса и зеленых насаждений Института защиты и карантина растений МСХ РК Нурсагим Ашикбаев.

Их просто нужно пустить под пилу, уверен Нурсагим Ашикбаев. Но прежде необходимо получить разрешение у акимата и вызвать специалистов. Самовольно рубить под корень нельзя - штраф.

- Если дерево реально аварийное, которое создаёт угрозу жизни и здоровью людей, есть служба спасения. Они могут туда позвонить по 109 и вызвать службу, там акт освидетельствования делают и убирают аварийное дерево, - сообщил руководитель отдела управления зелёной экономики Алматы Олжас Джаныспаев.

Туда же нужно звонить и когда упало дерево. В акимате заверили: санитарную обработку проводят вовремя: спиливают сухие ветки, обрабатывают насаждения. Если пострадало имущество или человек, добиться наказания и получить компенсацию можно через суд. Но сначала нужно отыскать виновных. Едва ли не у каждого дерева есть владелец, и не всегда это акимат.

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