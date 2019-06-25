Найденную на выезде из Арыси девочку вернули родителям

Девочку зовут Аяла Оразxан.

Родители забрали найденную на выезде из арыси маленькую девочку. Об этом в Facebook написал советник акима Туркестанской области Сакен Калкаманов, передает Zakon.kz.

- Нашлась наша потеряшка. Ей оказалась Аяла Оразxан. Мама приеxала за ней из Сарыагача, из эвакуации (ужас, как будто пишу про ВОВ). Еще одна семья воссоединилась, наш штаб целый день с ней нянчился, почти как дочь полка, - написал Калкаманов.

Информация о "потеряшке" появилась вчера, 24 июня. Маленькую Аялу отправили на сборный пункт потерянных детей в школу Тауке хана села Тореарык Ордабасинского района.

Полный список эвакуационных пунктов:

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