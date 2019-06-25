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Игорь Рогов принял участие в Венецианской комиссии

Рогов проинформировал международную юридическую общественность о последних политико-правовых изменениях нашей страны.

Фото : zakon.kz25 июня 2019, 09:00

Заместитель исполнительного директора Фонда Первого Президента Республики Казахстан-Елбасы, член Венецианской комиссии Совета Европы от Республики Казахстан Рогов Игорь Иванович принял участие в работе 119-й пленарной сессии Европейской комиссии к демократии через право Совета Европы (Венецианской комиссии), которая прошла 21-22 июня в Венеции (Италия), передает Zakon.kz.

В работе сессии участвовали руководство Совета Европы, Европейского Союза, ОБСЕ, Венецианской комиссии, руководители и члены парламентов, судов и органов конституционной юстиции зарубежных стран.

Основную часть сессии посвятили вопросам принятия заключений Комиссии по законодательным актам отдельных государств.

В рамках сессии Рогов проинформировал международную юридическую общественность о последних политико-правовых изменениях нашей страны. Доклад вызвал большой интерес участников заседания и благоприятно воспринят руководством Комиссии.

Состоялись двусторонние рабочие встречи с руководителями Венецианской комиссии и конституционных судов ряда государств.

Рогов обсудил с президентом Венецианской Комиссии Джанни Букиккио вопросы сотрудничества юридического сообщества страны, а также Фонда Первого Президента Республики Казахстан-Елбасы и Комиссии.

Руководство Комиссии выразило удовлетворенность проводимой работой и готовность к дальнейшему сотрудничеству с Казахстаном.


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