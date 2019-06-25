Ущерб будет оценен: Мамин об Арыси

Будет оценен ущерб, нанесенный жилью, социальным, инфраструктурным объектам, будут выделены средства для восстановительных работ.

На заседании правительства премьер-министр РК Аскар Мамин сообщил о выделении средств на восстановление города Арысь, передает корреспондент Zakon.kz.

- Согласно поручению Президента, будет оценен ущерб, нанесенный жилью, социальным, инфраструктурным объектам, будут выделены средства для восстановительных работ. Со стороны правительства будет оказана помощь. Мы восстановим Арысь в кратчайшие сроки. Предлагаю последовать примеру партии Nur Otan по сбору средств, - сказал он.

24 июня в городе Арысь раздались взрывы на военном складе. На данный момент число погибших составляет 2 человека: один гражданский и один военнослужащий. В общей сложности с учетом информации, полученной от Управления здравоохранения Туркестанской области и регионального отделения санитарной авиации Шымкента, всего обратились за медицинской помощью 165 человек, из них: 76 человек после оказания медицинской помощи направлены на амбулаторное лечение, 89 пациентов госпитализированы на стационарное лечение. Из числа госпитализированных пациентов 18 детей, 13 беременных, 5 родильниц.

Оксана Скибан, Нур-Султан

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