Самолеты припарковали на автопарковке

Представитель Boeing пояснил, что во время паузы с поставками компания использует все свои ресурсы.

Самолеты Boeing разместили на парковочных местах, пишет РБК.

- Мы используем ресурсы компании Boeing во время паузы с доставкой 737 Max, включая наши объекты в Пьюджет-саунд, Сан-Антонио и Мозес-Лейк, — сказал изданию представитель Boeing Пол Бергман. По его словам, это является частью плана компании по управлению материальными средствами.

Historical moment in Aviation history! ✈️

Aerial images show the Boeing 737 MAX aircraft parked in the staff car park because there is no more capacity left at the airport. pic.twitter.com/TZ3MKH8rdM — Aviation photo ✈ (@Airplane_pic) 23 июня 2019 г.

Многие страны, включая Россию, США и ЕС, приостановили эксплуатацию лайнеров этой серии после двух авиакатастроф, произошедших менее чем за полгода. В конце октября в авиакатастрофе Boeing 737 MAX авиакомпании Lion Air у берегов Индонезии погибли 189 человек, 10 марта в Эфиопии разбился такой же самолет местной авиакомпании, жертвами крушения стали 157 человек.

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