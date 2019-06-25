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Самолеты припарковали на автопарковке

Представитель Boeing пояснил, что во время паузы с поставками компания использует все свои ресурсы.

Фото : @Airplane_pic25 июня 2019, 10:45

Самолеты Boeing разместили на парковочных местах, пишет РБК.

- Мы используем ресурсы компании Boeing во время паузы с доставкой 737 Max, включая наши объекты в Пьюджет-саунд, Сан-Антонио и Мозес-Лейк, — сказал изданию представитель Boeing Пол Бергман. По его словам, это является частью плана компании по управлению материальными средствами.

Многие страны, включая Россию, США и ЕС, приостановили эксплуатацию лайнеров этой серии после двух авиакатастроф, произошедших менее чем за полгода. В конце октября в авиакатастрофе Boeing 737 MAX авиакомпании Lion Air у берегов Индонезии погибли 189 человек, 10 марта в Эфиопии разбился такой же самолет местной авиакомпании, жертвами крушения стали 157 человек.


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