ПРАВМЕДИА: как наказать клеветника и оскорбителя

Вебинар состоится 3 июля в 11:00 часов.

С клеветой и оскорблениями мы сталкиваемся не только в окружающей действительности, но и в своем виртуальном мире.

Что такое клевета и оскорбление? Как с ними бороться? Как наказать обидчика, если вас оскорбили или оклеветали в интернете или в реальной жизни?

Об этом и не только мы будем беседовать на очередном бесплатном вебинаре ПРАВМЕДИА "Как наказать оскорбителя и клеветника".

Вебинар состоится 3 июля в 11:00 часов (время столичное).

Ведущие вебинара – юристы ТОО "Suleiman&Partners" Станислав Лопатин, Илья Князев и Юлия Макарская научат, что надо делать, чтобы защитить свою честь и достоинство в суде, как отстоять репутацию компании, и расскажут, какое наказание ждет лиц, задевших вашу честь, достоинство или деловую репутацию.

Для участия в вебинаре зарегистрируйтесь.

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