В МВД рассказали о мерах реагирования на ЧС в Арыси

На месте создан областной оперативный штаб, организована работа "горячих линий", принимаются меры по обеспечению правопорядка и сохранности имущества.

В Арыси продолжаются мероприятия по ликвидации ЧС в связи с пожаром на складе боеприпасов, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

24 июня 2019 года в 9:20 часов в Департамент ЧС Туркестанской области поступило сообщение о пожаре на складе боеприпасов воинской части №44859 Министерства обороны, расположенной в городе Арысь. К месту происшествия немедленно были направлены силы и средства пожарных подразделений.

- Для эвакуации населения, а также обеспечения охраны общественного порядка были задействованы сотрудники органов внутренних дел и военнослужащие Национальной гвардии. Всего свыше 1 200 человек, – сообщил министр внутренних дел Ерлан Тургумбаев.

В общей сложности в ликвидации ЧС были задействованы 1 282 челлвека личного состава и 115 единиц техники. Из них 357 сотрудников ЧС, 345 полицейских, 580 военнослужащих Нацгвардии. Также был задействован 1 вертолет "ЕС-145" и 3 пожарных поезда.

На месте, в поселке Сарыарык Ордабасинского района, создан областной оперативный штаб. Организована работа "горячих линий", на которые уже поступило свыше 11 тысяч звонков.

В настоящее время ввиду разлетов и взрывов снарядов затрудняется тушение пожаров на складах воинской части. Непосредственно в самом городе Арысь работают 23 пожарных расчета, которыми локализованы пожары в 19 жилых домах, 9 хозяйственных постройках, а также 14 природных возгораний. Продолжаются эвакуационные мероприятия. Из зоны ЧС вывезено 2 815 человек, 39 тысяч – выехали самостоятельно.

Принимаются меры по обеспечению правопорядка и сохранности имущества. В патрулировании задействовано 75 нарядов полиции. Выставлены 3 блок-поста. Осуществляется досмотр выезжающего автотранспорта.

В результате ЧС погибли 2 человека.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил обращения с оружием, а также с веществами и предметами, представляющими опасность для окружающих" (ст. 462 ч.1 УК).

Работает следственно-оперативная группа.

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