Пункты сбора матпомощи жителям Арыси открыты в Туркестане и Шымкенте

Активно поступают предметы первой необходимости.

Два пункта сбора материальной помощи жителям Арыси открыты в Туркестане и Шымкенте, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу МОН РК.

- Пунктами сбора помощи жителям Арыси определены два вуза: в Туркестане Казахстанско-Турецкий Международный Университет имени А.Яссауи (по всем вопросам доставки средств материальной помощи звонить по тел. 87017702427, председатель профкома университета Алтынбек Кенжалиев), в Шымкенте - Южно- Казахстанский государственный университет имени М.Ауэзова (телефон координатора - 87773963052, Кайрат Енбекшиевич), - говорится в сообщении.

В министерстве отмечают большое количество желающих оказать помощь пострадавшим от взрыва жителям Арыси, особенно детям.

- Для организованного сбора принято решение об открытии этих централизованных пунктов сбора гуманитарной помощи. Предметы первой необходимости (лекарства, средства гигиены, одежда и другое) уже активно начали поступать, все они централизованно и равномерно распределяются, после чего оперативно волонтерами отправляются до пострадавших. Кроме этого, открыты специальные счета для перечисления денег, - говорится в сообщении.

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