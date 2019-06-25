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Снимаю шляпу. Работавшие весь день в Арыси пожарные уснули на полу в спортзале

Возгорания в городе были ликвидированы к утру, кроме самой воинской части.

Фото : Сакен Калкаманов25 июня 2019, 10:11

К утру 25 июня все пожары в Арыси были ликвидированы, передает Zakon.kz.

Об этом в Facebook сообщил советник акима Туркестанской области Сакен Калкаманов.

- Снимаю шляпу перед пожарными, рискуя жизнью они целый день в Арыси тушили пожары, разбирали завалы, эвакуировали жителей. Ночью им организовали ночлег в безопасной зоне, а они уснули в штабе, на полу спорт зала. К утру все пожары в городе были ликвидированы, кроме территории войсковой части. Настоящие герои. Всего задействовано в ликвидации ЧС около 400 бойцов, - написал он.


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