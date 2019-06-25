Соцпомощь и соцобеспечение – основные расходы казахстанского госбюджета

На это уходит 28% от всех затрат.

За январь–апрель текущего года расходы государственного бюджета достигли 3,8 трлн тг, увеличившись за год на 16,7%. Для сравнения: за аналогичный период прошлого года сумма расходов госбюджета составила 3,3 трлн тг, рост — 11,7%, сообщает Zakon.kz со ссылкой на исследование аналитиков Finprom.kz.

За последние пять лет в рассматриваемом периоде (по итогам первых четырех месяцев) сумма затрат госбюджета увеличивается в среднем на 12,3% год-к-году.

Наибольшая часть расходов госбюджета приходится на социальную помощь и социальное обеспечение — 27,6% от общей суммы расходов, годом ранее доля была равна 26,8%.

На сферу образования из госбюджета выделены средства в размере 671 млрд тг — на 16,2% больше, чем за аналогичный период годом ранее (577,2 млрд тг), доля составила 17,6% (годом ранее — 17,7%).

Тем временем расходы на сферу здравоохранения увеличились на 12,3%, с 435,4 млрд до 488,9 млрд тг, доля составила 12,8%.

Также в ТОП-5 направлений расходов госбюджета вошли такие сферы, как обслуживание долга и государственные услуги общего характера: 252 млрд и 225,1 млрд тг соответственно.

За четыре месяца 2019 года расходы госбюджета на социальную помощь и социальное обеспечение увеличились на 20% год-к-году и составили 1,1 трлн тг. За аналогичный период 2018 года сумма была равна 875 млрд тг, при росте на 19,8%. В среднем расходы в данную сферу увеличиваются на 15,6% за год.

В целом в 2019 году объем средств, которые будут направлены на социальное обеспечение и социальную помощь, вырос на 674 млрд тенге и составил 3,3 трлн тенге. Это 28% расходов республиканского бюджета. В общем на социальные выплаты в текущем году будет направлено 2,9 трлн тенге. Об этом заявил глава Минтруда Бердибек Сапарбаев.

Как отметил министр в ходе отчетной встречи с населением, на сегодня государством гарантировано 39 видов социальной помощи. Также он напомнил, что в 2018 году пенсии и пособия из бюджета выданы 3,8 млн человек (20,9% населения) на общую сумму более 2,5 трлн тенге. А выплаты из системы обязательного социального страхования получили порядка 800 тыс. человек на сумму 190 млрд тенге.

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