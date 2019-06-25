Казахстано-китайский фильм получил две премии в Шанхае

Съемки картины прошли в 2017 году, значительная часть фильма была отснята в Казахстане.

Художественный фильм "Композитор" удостоился сразу двух наград на завершившемся XXII Шанхайском международном кинофестивале, передает Zakon.kz.

Юная казахстанская актриса Дильназ Нурсеит, исполнившая роль племянницы композитора Бакытжана Байкадамова Каламкас, удостоена премии от китайского телеканала CCTV-6 в категории "Лучший новый актер". Почетную премию от организационного комитета кинофестиваля также получила продюсерская группа фильма "Композитор". От лица последней награду принял генеральный продюсер фильма Джонатан Шень.

Фильм рассказывает о жизни и творчестве китайского композитора Сянь Синхая в Советском Союзе, в том числе и во время эвакуации в Алматы, а также о его дружбе с казахским композитором Бахытжаном Байкадамовым.

Неизвестную историю о дружбе казахского и китайского композитора рассказали в кино

Производство совместного художественного фильма "Композитор" было инициировано на правительственном уровне, в рамках Соглашения о культурно-гуманитарном сотрудничестве, подписанного 31 августа 2015 года при участии Первого Президента Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева и Председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина. По заказу Министерства культуры и спорта РК было подписано соглашение между АО "Казахфильм" им. Ш.Айманова и китайской кинокомпанией "Shinework Pictures" о сотрудничестве по совместному производству, финансированию, и совместному использованию художественного фильма "Композитор".

Съемки картины прошли в 2017 году, значительная часть фильма была отснята в Казахстане.

В широкий прокат картина "Композитор" в Китае вышла с 17 мая, в казахстанский прокат - начиная с 6 июня 2019 года.

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