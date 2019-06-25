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Когда в Арыси полностью восстановят сотовую связь

Сейчас сотовая связь в городе работает частично.

Фото : vmestezp.org25 июня 2019, 10:26

Министр цифрового развития, оборонной и аэрокосмической промышленности РК Аскар Жумагалиев сообщил, что полностью сотовую связь в Арыси восстановят после того, как специалисты смогут попасть в город, передает корреспондент Zakon.kz.

- Что касается отсутствия сотовой связи в городе Арысь, то это произошло из-за проблем с электричеством. При сбое в подаче электропитания базовая станция переключилась на аккумуляторы, но они не предназначены для длительной работы, в связи с чем произошли перебои в работе сотовой связи, - сказал он в кулуарах правительства.

По его словам, сейчас частично сотовая связь работает.

- Связь восстановят полностью, после того, как специалисты смогут попасть в город, - добавил Жумагалиев.

Напомним, 24 июня в городе Арысь раздался взрыв на военном складе. Местные власти начали эвакуацию жителей. На данный момент число погибших составляет 2 человека: один гражданский и один военнослужащий. В общей сложности всего обратились за медпомощью 165 человек, из них: 76 человек после оказания медпомощи направлены на амбулаторное лечение, 89 пациентов госпитализированы на стационарное лечение.

Оксана Скибан, Нур-Султан


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