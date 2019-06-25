Часть, где произошел взрыв, проходила проверку ранее - МВД

Нарушений выявлено не было.

В кулуарах правительства заместитель министра внутренних дел Казахстана Юрий Ильин рассказал подробности о пропавших после взрывов детях, а также о том, что воинская часть ранее проходила проверку, передает корреспондент Zakon.kz.

- Что касается детей, то на сегодняшний час ночи я разговаривал с заместителем акима области, он доложил, что подразделение, в том числе и наше, министерство внутренних дел вместе с акиматом размещали фотографии на сайтах, в том числе акимата Туркестанской области, Шымкента. В общей сложности было порядка 19 обращений подобных было, последние трое детей, которые являлись годовалыми. Они были преданы родителям где-то около полпервого ночи. На сегодняшний день, по имеющейся информации, все дети найдены, все находятся с родителями, - сообщил Ильин.

Он добавил, что часть, где произошел взрыв, ранее проходила проверку и никаких нарушений выявлено не было.

- Сейчас проводятся следственные мероприятия, которые будут выяснять, что послужило причиной данного происшествия, - уточнил замминистра.

Что касается отсутствия сотовой связи в городе, он объяснил, что это произошло из-за проблем с электричеством.

- При сбое в подаче электропитания переключились на аккумуляторы, но они не предназначены для длительной работы, в связи с чем произошли перебои в работе сотовой связи. Сейчас частично сотовая связь работает. Связь восстановят полностью, после того, как специалисты смогут попасть в город, - заключил Ильин.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!