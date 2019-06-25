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Школьник из Туркестанской области набрал 140 баллов на ЕНТ

56 684 участника сдавали тестирование на казахском языке.

Фото : Almaty.tv25 июня 2019, 10:43

В Министерстве образования и науки РК озвучили результаты сданных абитуриентами в июне тестов, передает корреспондент МИА "Казинформ".

- На сегодняшний день из 74 365 подавших заявление для участия в ЕНТ прошли тестирование 71 227 участников. Это составляет 96% от общего количества поданных заявлений на текущий момент, - сказал на пресс-конференции в СЦК директор департамента высшего и послевузовского образования МОН РК Адилет Тойбаев.

Он также рассказал, сколько абитуриентов выбрали родной язык при сдаче тестов.

- Из них 56 684 участника сдавали тестирование на казахском языке, 14 455 прошли ЕНТ на русском. 87 выпускников проходили ЕНТ на английском языке, - добавил спикер.

Кроме того, Тойбаев озвучил и максимальный балл, набранный вчера.

- 24 июня был зафиксирован максимальный балл - 140 баллов. Такой результат показал ученик Сарыагашской школы (Туркестанская область) Касымжан Жубай, - заключил представитель МОН РК.


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