Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

В коррупции подозревается глава филиала Центра фитосанитарной диагностики и прогнозов

Процессуальное задержание подозреваемого не применялось в связи с полным признанием вины.

Фото : zakon.kz25 июня 2019, 11:08

В коррупции подозревается руководитель районного филиала Центра фитосанитарной диагностики и прогнозов, передает Zakon.kz.

Департаментом Агентства по противодействию коррупции Кызылординской области выявлен факт получения взятки руководителем районного филиала РГУ "Республиканский методический центр фитосанитарной диагностики и прогнозов".

Он подозревается в получении взятки от гражданина "А" за общее покровительство и попустительство в работе в качестве социального работника в рамках государственной программы "Развитие продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017-2021 годы".

Процессуальное задержание подозреваемого не применялось в связи с полным признанием вины. Расследование продолжается.

Окончательный вердикт в отношении подозреваемого с определением степени его виновности будет вынесен судом.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты