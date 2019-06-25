В коррупции подозревается глава филиала Центра фитосанитарной диагностики и прогнозов
Процессуальное задержание подозреваемого не применялось в связи с полным признанием вины.
В коррупции подозревается руководитель районного филиала Центра фитосанитарной диагностики и прогнозов, передает Zakon.kz.
Департаментом Агентства по противодействию коррупции Кызылординской области выявлен факт получения взятки руководителем районного филиала РГУ "Республиканский методический центр фитосанитарной диагностики и прогнозов".
Он подозревается в получении взятки от гражданина "А" за общее покровительство и попустительство в работе в качестве социального работника в рамках государственной программы "Развитие продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017-2021 годы".
Процессуальное задержание подозреваемого не применялось в связи с полным признанием вины. Расследование продолжается.
Окончательный вердикт в отношении подозреваемого с определением степени его виновности будет вынесен судом.
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